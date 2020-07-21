美國大型電器零售商百思買(Best Buy)公布，截至7月18日止季度，整體收入按年升2.5%，主要受惠於電腦、電器與平板電腦等商品暢銷，網購收入升3倍；由6月15日開始重開大部分美國門市計算，期間收入升幅為15%。
Best Buy大部分美國門市在6月22日已經重開，5.1萬名僱員之中，半數被召回崗位。
消息公布後，Best Buy股價在市後時段升4%。
Best Buy又表示，8月2日起調高僱員的時薪4%，取代短期疫情獎勵措施。同時，集團也調高最低時薪水平至15美元。
今日 06:34 國際財經
美國大型電器零售商百思買(Best Buy)公布，截至7月18日止季度，整體收入按年升2.5%，主要受惠於電腦、電器與平板電腦等商品暢銷，網購收入升3倍；由6月15日開始重開大部分美國門市計算，期間收入升幅為15%。
Best Buy大部分美國門市在6月22日已經重開，5.1萬名僱員之中，半數被召回崗位。
消息公布後，Best Buy股價在市後時段升4%。
Best Buy又表示，8月2日起調高僱員的時薪4%，取代短期疫情獎勵措施。同時，集團也調高最低時薪水平至15美元。
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