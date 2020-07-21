國際財經

零售商沃爾瑪向美國僱員再度發放特別花紅，本輪金額為4.28億美元(33.38億港元)，以感謝員工在新冠肺炎大流行期間，為集團作出的貢獻。

連同本次花紅，這個美國最大僱主今年合共發放11億美元的花紅。

根據沃爾瑪向員工發出的通知，每名全職僱員可獲發300美元花紅，兼職員工則獲得150美元，經理、助理經理與司機也會得到花紅。花紅將於8月20日連同薪酬一併發放。

同時，沃爾瑪及子公司Sam's Club在美國的全線分店，將於11月美國感恩節當天休息。