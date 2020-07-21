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今日 00:48 國際財經

蘋果承諾10年內全線實現零碳目標

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美國蘋果公司周二表示，承諾在10年內，為旗下所有產品業務及龐大的供應鏈，實現零碳目標。

蘋果表示，旗下業務在2030年將全線實現零碳。目前，蘋果的全球企業營運包括辦公室和數據中心，已經完成零碳目標，未來會將把零碳目標延伸至產品製造，並覆蓋數以千計的供應商。

蘋果表示，集團計劃透過減少排放以實現75%零碳目標，其餘部分來自碳移除或補償項目，包括植樹和恢復棲息地。

行政總裁庫克(Tim Cook)認為，氣候行動可以成為創新潛力、創造就業機會和持久經濟增長的基礎。

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