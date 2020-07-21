國際財經 即巿股評

由於新冠肺炎疫情所帶來的市場恐慌情緒早已平復，市場焦點再度轉向美國的無限QE政策和不斷膨脹的資產負債表，美滙指數於近一個月以來顯著回調，直至上周為止已錄得連續四周下跌。美元走弱帶動澳元/美元穩步上升，直至上周為止澳元/美元亦已連升四周，上升幅度達200點。

另外，上周四（7月16日）公布的澳洲6月失業率雖升至6.4%，符合預期，但6月就業人口大幅增加21.08萬人，遠超市埸預期增加10萬人。澳洲就業數據造好為澳元/美元帶來支持，匯價在高位窄幅整固多日後終於在今日（7月21日）成功突破短期阻力0.7010及6月高位0.7060，一舉升至0.7069，創自去年7月以來的一年新高。

技術分析方面，澳元/美元於6月11日凌晨升至近1年新高0.7060後受阻回落，其後滙價波幅不斷收窄並於日線圖形成三角形型態。其後澳元/美元於7月1日正式向上突破三角形，並連續四周錄得上升。鑒於目前滙價已升破6月高位0.7060，若短期內能持續企穩支持線0.6940/50之上，後市或可進一步上探0.7200，甚至是0.7300關口。

交易策略方面，早前於7月3日所定的澳元/美元買盤已取消。短期內待澳元/美元下跌至0.6940-0.6950區域買入，上望0.7080，跌穿0.6895止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供