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韓網絡巨頭Naver將港伺服器數據移至新加坡

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《港區國安法》在香港實施後，日媒報道，南韓最大網路服務公司Naver原儲存在香港伺服器的用戶個人數據，已移至新加坡。

Naver是南韓國內第一大入口網站，在南韓擁有多個大型數據中心，提供搜索引擎和其他網路服務。作為《港區國安法》實施後的應急計劃的一部分，Naver表示，7月初開始進行傳輸數據，現已將用戶的個人數據，從香港的伺服器移至新加坡，並刪除所有儲存在香港的數據。

Naver又說，中國政府從未要求公司分享訊息，其數據也未曾遭到黑客入侵或被盜。

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