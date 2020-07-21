國際財經

歐盟就成立復甦基金達成協議、美國有望順利推出新刺激經濟計劃，加上新冠肺炎疫苗研發再有好消息，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6292點，升31點或0.5%；德國DAX指數報13243點，漲196點或1.5%；法國CAC 40指數報5148點，升54點或1.08%；意大利富時MIB指數報20962點，上揚341點或1.66%。

道指期貨暫報26777點，升144點。

歐盟領導人就抗疫復甦基金達成共識，按照計劃，歐盟將發行7500億歐羅(近6.71萬億美元)的聯合債券，幫助成員國減低疫情帶來的經濟下滑影響。基金將向成員國發放3900億歐羅的救助金，並提供3600億歐羅的低息貸款。其中，意大利料可獲得約820億歐羅的救助金和1270億歐羅的貸款。

另外，美國總統特朗普的左右手與民主黨領袖將於周二開會，討論新刺激經濟計劃。共和黨領袖則準備公布總值1萬億美元的刺激經濟法案。共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，可望本周公布參議院版本的刺激經濟法案。

3間新冠疫苗研究機構早前發表報告，指稱研發進展良好。其中，藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗最近開始進行人體測試，暫時效果正面。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報41美元，升0.19美元或0.47%；倫敦布蘭特期油報43.54美元，升0.26美元或0.6%。