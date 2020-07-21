國際財經

新冠肺炎疫苗研發再傳出好消息、歐盟領導人就抗疫復甦基金達成一致，加上市場憧憬美國推出更多經濟刺激方案，推動亞太區股市走高。

美股納指隔晚漲2.5%，在科技股帶動下，日本股市連續第二日上升。日經平均指數收報22884點，升166點或0.73%。

日本政府公布，6月包括能源但撇除新鮮食品的核心消費物價指數按年沒變動，市場原先預期為跌0.1%。

南韓股市造好，韓國首爾綜合指數收報2228點，升30點或1.39%。

澳洲股市更升逾2%，澳洲普通股指數收報6268點，漲156點或2.56%。