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新冠病毒持續在全球蔓延，全球化在某些方面遭遇失敗。不過，滙豐最新一項調查顯示，企業計劃加強供應鏈的這些變化，並不意味國際貿易的總體戰略有很大縮減。

滙豐在4月28日至5月12日向14個國家和地區的2400家公司進行了調查，這段時期正是全球經歷封鎖和死亡人數激增的黑暗時刻。

調查顯示，三分之二的受訪者表示，首要任務是加強對供應鏈的控制，但只有17%的受訪者認為縮小地理足跡是做到這一點的方式，許多公司希望擴大其供應商基礎，以達致區域多元化。數字化、自動化、更完善的數據和更及時的技術，是防止將來發生供應故障的方式。

滙豐貿易金融全球負責人Natalie Blyth稱，實際上並沒有太多的本土回流，而是進行重塑和重組；過去6個月的成功是未來幾個月更大挑戰的序幕，疫情大流行的供應衝擊，保護主義和隨之而來的需求暴跌，所有這些都只是對全球化彈性重大考驗的一種熱身。

在危機中，提高醫療設備出口管制和設置其他貿易壁壘的政府，很快發現這是一種失敗的策略。各國可能會轉向儲備醫療設備和原物料，例如3D打印防護手套所需的成分。Natalie Blyth說，通過疫情看到的是競爭對手之間、供應鏈之間的非凡合作，人們真正關心整個供應鏈的鏈條，從疫苗的角度來看，這就是絕對必要的。