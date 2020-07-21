國際財經

共同社引述相關人士稱，七國集團(G7)基本決定將就發行央行虛擬貨幣展開合作，並擬於8月底到9月上旬在美國舉行的G7峰會上進行討論。

分析指出，在虛擬貨幣的研究方面中國領先，並正瞄準向新興市場國家擴大影響力。此舉有可能威脅以美元為基礎貨幣的現行體制，故G7陣營將合作抗衡。

據政府相關人士稱，日方建議在G7峰會上討論，美國也表示了積極意向。設想中國的「虛擬人民幣」作為國際性結算手段推廣的情況，關於國家掌握用戶購買歷史等龐大個人訊息的風險，以及用於洗錢等擔憂事項，G7將取得共識。