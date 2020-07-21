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美國國務卿蓬佩奧周一抵達英國，將與英國首相約翰遜就中國、5G和英國脫歐後的自由貿易協議展開討論。

美國國務院表示，蓬佩奧在倫敦期間，將與約翰遜和外相藍韜文(Dominic Raab)會面，討論全球優先事項，包括新冠疫情經濟復甦計劃，與中國和香港有關的問題，以及美英自由貿易協定磋商等。

英國政府上周二(14日)宣布，禁止中國電訊設備供應商華為參與該國的5G網絡建設。藍韜文周一在國會宣布，因應法例侵蝕英國與香港引渡協議的基礎，將暫停相關引渡協議，並擴大對華武器禁令，把香港列入適用範圍。