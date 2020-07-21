國際財經

美國總統特朗普的左右手與民主黨領袖將於周二開會，討論新刺激經濟計劃。共和黨領袖則準備公布總值1萬億美元的刺激經濟法案。

消息人士指，民主黨籍國會眾議院議長佩洛西將於周二與財長努欽、白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)，以及參議院少數黨領袖舒默舉行會議，討論新刺激經濟計劃。

另外，特朗普與共和黨領袖周一開會，討論新刺激經濟計劃。特朗普表示，新計劃已經有良好進展。共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，可望本周公布參議院版本的刺激經濟法案。



