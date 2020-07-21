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特朗普:共和黨磋商新刺激計劃有進展

美國總統特朗普在白宮與共和黨領袖會面，談論共和黨即將提出的新刺激經濟計劃。他稱新計劃的商討已取得很大進展。

牛津與藥廠研發新冠疫苗 早期人體試驗結果正面



英國牛津大學及AstraZeneca藥廠共同研發的新冠疫苗，在早期人體試驗結果令人鼓舞。此外，美國輝瑞及德國BioNTech合研的新冠疫苗，初期人體測試出現免疫反應。

納指收市漲2.51% 亞馬遜飆7.93%



新冠疫苗研發續有正面消息，美國國會也在討論新紓困計劃，但美股表現反覆，道指曾挫167點，尾段一度轉升93點，收市只漲8點。科網股一枝獨秀，亞馬遜飆7.9%，微軟漲4.3%，英特爾彈1.92%，推動納指高收2.51%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普周二恢復出席白宮防疫報告會；他稱佩戴口罩是愛國行為。

￭ 芝加哥周五起重新封鎖，酒吧及個人服務暫停營業。

￭ 西南航空28%僱員離職或續暫離職。達美航空2234名機師提前退休。

￭ IBM第二季盈利按年跌45.6%；每股經調整盈利勝預期。

￭ 富豪投資者庫班(Mark Cuban)：目前市況似九十年代科網泡沫。

￭ 路透：歐盟27成員國領袖就復甦基金及預算接近達成協議。

￭ 泛歐Stoxx 600收市揚0.75%。英股挫0.46%；德股升0.99%；法股揚0.47%。

￭ 美滙尾段跌0.12%，兌日圓升0.24%。歐羅兌美元漲0.16%；英鎊抽高0.72%。

￭ 紐約期金收市漲0.4%，收報每盎斯1817.4美元。

￭ 紐約期油收市升0.5%，布蘭特期油上揚0.3%。

￭ 世銀：習近平冀內銀參與最貧困國家減記債務倡議。

￭ 美國商務部將11間中企納入實體清單，指其協助中國政府在新疆進行違反人權活動。

螞蟻啟動A+H上市 港IPO傳籌780億



支付寶母公司螞蟻集團宣布，啟動在港交所主板和上交所科創板同步發行上市計劃；香港IPO或集資約100億美元(約780億港元)。

英國即時無限期暫停與港引渡協議



英國外相藍韜文在國會下議院宣布，即時及無限期暫停與香港之間的引渡協議，同時禁止向香港出口用於打壓民眾的防暴設備。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25267點，較港高209點；騰訊(00700)較港高近2.4%。

￭ 夜市期指收報25247點，較恒指收市高水189點。

￭ 港鐵(00066)周三起調整多條鐵路線非繁忙時段列車服務。

￭ 屋宇署5月私樓動工2929伙，按月增2倍；首5個月涉5184伙，按年增18.4%。

￭ 井岡山北汽向神州租車(00699)股東收購約28.91%股權。

￭ 閱文(00772)料上半年盈轉虧。

￭ 力寶(00226)及香港華人(00655)合營4.3億美元售美國洛杉磯物業。

￭ 神州租車(00699)主要股東神州優車疑違訊息披露法規，遭中證監調查。

￭ 索信達(03680)遭控股股東減持。

￭ 世城國際(00355)料中期按年轉錄逾3億淨虧損。富豪酒店(00078)料錄逾8億淨虧損。百利保(00617)料錄逾5億淨虧損。