國際財經

市場觀望新冠肺炎疫苗研發消息，加上美國國會正討論新一輪刺激計劃，包括會否延長聯邦抗疫救濟金計劃，美股周一開市後呈個別發展，道指一度挫167點，全日高見26765點；科技股向好則帶動納指一度急飆2.67%，全日高位觸及10783點。至於歐股就聚焦復甦基金的進展，美滙窄幅上落，紐約期金繼續造好，油價向好。

歐復甦基金未敲定

道指收市反覆回升8點或0.03%，報26680點；尾段曾高見26765點，升幅為0.34%。標指收市升0.84%，報3251點；標指今年以來累計已轉升，錄得0.6%漲幅。市場憧憬科技股本周公布理想業績，納指受惠高收2.51%，單日升幅為4月29日以來最大，收報10767點，為今年以來第28次創收市新高。微軟股價漲4.3%，為升幅最大的道指成份股；英特爾反彈1.92%，兩間公司會於本周公布上季業績。蘋果公司上揚2.11%，亞馬遜更急飆7.93%。

藥廠阿斯利康(AstraZeneca)與英國牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗最近開始進行人體測試，暫時效果正面。該公司股價收市抽高1.45%，亦有利美股與歐股氣氛。

美國電動貨車公司Nikola上周配股集資後，周一收市下滑21.27%。

歐盟領袖峰會踏入第四天，就復甦基金的組成尚未取得共識，但情況較上周末似有改善，達成協議機會增加。泛歐Stoxx 600指數漲0.75%；德股表現佳，升近1%，法股高收0.47%；英股卻跌0.46%。亞股普遍造好，MSCI亞太指數(不計日本)抽高0.93%，日股微升0.09%。

金價料三成機會破2000美元

美滙指數尾段跌0.12%，報95.82；美元兌日圓升0.24%，至107.29日圓。受復甦基金消息帶動，歐羅上試4周以來高位，升0.16%，兌1.1446美元；英鎊漲0.72%，報1.2657美元。

金價在疫情肆虐下吸引力驟增，紐約期金最多曾攀至每盎斯1823.4美元，收市仍漲0.4%，收報每盎斯1817.4美元。

花旗集團唱好金價，該行分析員莫爾斯(Ed Morse)形容，金價升破2011年的高位是指日可待，因為貨幣政策寬鬆，實際利率極低，流入交易所買賣基金和其他資產的資金均刷新紀錄，都有利推動金價在未來6至9個月上試歷史新高；他相信金價於未來3至5個月，有30%機會突破每盎斯2000美元大關。

國際油價略見好轉，雖受疫情再度反彈的不利影響，不過紐約期油仍升0.5%，收報每桶40.81美元；布蘭特期油上揚0.3%，至每桶43.28美元。