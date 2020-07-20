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今日 03:27 國際財經

軟銀據報撤回瑞信基金39億投資

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路透報道，日本軟銀從瑞士信貸供應鏈融資基金取回逾5億美元(39億港元)的投資。

上月有媒體報道，軟銀向瑞信基金投入5億美元，瑞信基金則向軟銀關連公司Greensill Capital揀選的企業進行投資。瑞銀正評估有關事宜。

瑞信周一指出，一名投資者撤回投資，基金同時取消4月同意批出、與Greensill有關連投資項目中的3個；有關基金的投資指引將作出改動。瑞信稱，基金持有的票據中，約15%是與軟銀願景基金有關。

報道引述消息人士稱，撤回的投資者為軟銀。該間日本公司拒評上述消息。

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