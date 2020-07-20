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今日 03:13 國際財經

輝瑞BioNTech新冠疫苗初步人體測試結果良好

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美國輝瑞藥廠及德國生物技術公司BioNTech表示，兩間公司合作研發的新冠病毒疫苗，初期人體測試結果出現免疫反應，並且有很高的耐用力，與初期試驗結果相同。

消息公布後，輝瑞周一股價變動不大，BioNTech則升5%。

兩間公司周一指出，根據針對60名德國健康人士進行的人體測試，經過注射兩劑量研發疫苗後，測試者出現中性抗體，與在美國進行試驗的情況相同。同時，測試者體內其後產生大量T細胞，是自身免疫系統強化的徵兆。

根據安排，兩間公司將於本月較後時間對3萬人進行測試，以確定疫苗的效力。

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