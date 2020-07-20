 
熱門：

今日 02:46 國際財經

歐盟提新建議 德法領袖對復甦基金看法轉樂觀

放大圖片

路透引述歐盟官員稱，27個成員國領袖就設立復甦基金及下一份財政預算接近達成協議。

根據報道，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)向記者表示，將向27國領袖提出一份新的折衷建議，並且有信心新建議能解決領袖們過去4天會議的爭拗。德國總理默克爾也指出，各國領袖現時已經有一個新基礎。一度傳拍枱離場的法國總統馬克龍同樣展現樂觀情緒，稱可望有決定性的進展。

歐盟27國領袖自上周五在比利時布魯塞爾舉行會議後，一直未能達成協議，並兩度延長會期至周一，尋求解決分歧。

不過，路透引述歐洲外交界人士指出，磋商情況仍未明朗。一名消息人士稱，會議可能延長至當地時間周一午夜。據悉，下午的原定會議時間推遲兩小時，至晚上6時才開始，但直至晚上7時半仍未召開。

根據報道，外交界估計，歐盟最終可能同意在7000億歐羅復甦基金之中，有3900億歐羅撥作無償補貼，而不是原先提出的5000億歐羅，以滿足財政立場審慎的成員國關注。不過，有關財政立場審慎成員國提出的經濟改革與補貼掛鈎建議，雙方仍在討論中。至於與民主架構掛鈎的建議，情況仍未明朗。

27國領袖的分歧周一仍相當白熱化，預料受惠復甦基金的波蘭總理Mateusz Morawiecki，批評財政立場審慎的成員國領袖是一群小氣鬼。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads