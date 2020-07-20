國際財經

路透引述歐盟官員稱，27個成員國領袖就設立復甦基金及下一份財政預算接近達成協議。

根據報道，歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)向記者表示，將向27國領袖提出一份新的折衷建議，並且有信心新建議能解決領袖們過去4天會議的爭拗。德國總理默克爾也指出，各國領袖現時已經有一個新基礎。一度傳拍枱離場的法國總統馬克龍同樣展現樂觀情緒，稱可望有決定性的進展。

歐盟27國領袖自上周五在比利時布魯塞爾舉行會議後，一直未能達成協議，並兩度延長會期至周一，尋求解決分歧。

不過，路透引述歐洲外交界人士指出，磋商情況仍未明朗。一名消息人士稱，會議可能延長至當地時間周一午夜。據悉，下午的原定會議時間推遲兩小時，至晚上6時才開始，但直至晚上7時半仍未召開。

根據報道，外交界估計，歐盟最終可能同意在7000億歐羅復甦基金之中，有3900億歐羅撥作無償補貼，而不是原先提出的5000億歐羅，以滿足財政立場審慎的成員國關注。不過，有關財政立場審慎成員國提出的經濟改革與補貼掛鈎建議，雙方仍在討論中。至於與民主架構掛鈎的建議，情況仍未明朗。

27國領袖的分歧周一仍相當白熱化，預料受惠復甦基金的波蘭總理Mateusz Morawiecki，批評財政立場審慎的成員國領袖是一群小氣鬼。