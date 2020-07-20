國際財經

美國國會議員周一重返華盛頓，並展開新一輪刺激計劃的討論，市場靜待結果，美股表現反覆，道指早段一度回吐167點，低見26504點。踏入尾段，總統特朗普在白宮與共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾會面，表示新刺激計劃的商討已經取得很大進展，道指在科技股助力下轉升。

截至本港時間凌晨約2時5分，道指報26703點，上揚31點或0.12%；標普500指數報3244點，升19點或0.61%；納指報10694點，升191點或1.82%。微軟抽高3.40%，暫時為表現最強的道指成份股；英特爾和蘋果都上漲約1.4%。陶氏下滑3%，暫時為跌幅最大道指成份股；油股雪佛龍與埃克森美孚都滑落約2%。

牛津大學合研疫苗早前試驗結果正面

牛津大學及AstraZeneca藥廠共同研發中的新型冠狀病毒疫苗，在早期人體試驗顯示出令人鼓舞的結果，表明相關研發取得進展。疫苗提高了針對新冠病毒的保護性中和抗體和免疫T細胞水平，研究結果將於醫學雜誌上發表。

AstraZeneca在公告中表示，後期階段的新冠疫苗試驗目前正在英國、巴西和南非進行，即將於美國啟動。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)上周五表示，已批准紐約市周一起進入經濟重啟的第四階段。經濟重啟的第四階段會着重在開放更多戶外商業活動，像是動物園、露天電影院和庭園等，但考量到疫情，餐廳、酒吧、博物館和購物中心等室內娛樂場所仍暫不開放。