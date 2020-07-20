國際財經

美國南部的新冠病毒確診個案近期飆升，拖累航空市場需求回落，行業人士憂慮，夏天旺季的反彈勢頭或減弱。

據美國運輸安全管理局數據顯示，截至本月19日一周，全美機場客運量為465萬人次，按周減少超過4%，也是4月以來首次錄得按周跌幅。

今年4月，美國的航空客運量由超過半個世紀低谷急速反彈，但隨着紐約等城市實施更為嚴格的檢疫限制，一些州份暫停重啟經濟，航空市場表現也轉為呆滯。

市場人士憂慮，秋季疫情或趨嚴重，商務旅客需求疲弱，可能進一步阻礙航空市場復甦步伐。