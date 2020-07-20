國際財經

美國國會議員由今天開始將重返華盛頓，並展開新一輪刺激計劃的討論，市場靜待結果，美股表現反覆。

截至本港時間晚上約11時，道指報26611點，跌60點或0.23%；標普500指數報3232點，升8點或0.25%；納指報10614點，升110點或1.06%。

牛津大學及AstraZeneca藥廠共同研發的新型冠狀病毒疫苗，在早期人體試驗中顯示出令人鼓舞的結果，表明相關研發取得進展。疫苗提高了針對新冠病毒的保護性中和抗體和免疫T細胞水平，研究結果將於醫學雜誌上發表。

AstraZeneca在公告中表示，後期階段的新冠疫苗試驗目前正在英國、巴西和南非進行，即將於美國啟動。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)上周五表示，已批准紐約市周一起進入經濟重啟的第四階段。經濟重啟的第四階段會着重在開放更多戶外商業活動，像是動物園、露天電影院和庭園等，但考量到疫情，餐廳、酒吧、博物館和購物中心等室內娛樂場所仍暫不開放。

歐股方面，英國富時100指數報6272點，跌17點或0.28%；德國DAX指數報13030點，升111點或0.86%；法國CAC 40指數報5093點，升24點或0.48%；意大利富時MIB指數報20646點，升227點或1.11%。