國際財經

歐盟在復甦基金和財政預算上存在分歧，市場關注會議結果，美股早段回軟。

截至本港時間晚上約9時38分，道指報26609點，跌62點或0.23%；標普500指數報3216點，跌8點或0.25%；納指報10488點，跌15點或0.14%。

歐盟27個成員國領袖與歐盟高層自上周五開始，召開會議討論復甦基金與下一份預算。不過，各方在3日會議後仍存在明顯分歧。德國總理默克爾承認，各方可能無法達成協議。支持成立復甦基金的法國總統馬克龍，據報一度在會議期間拍枱，揚言要退出討論。