國際財經 即巿股評

上周四（7月16日）歐洲央行宣佈維持三大利率不變，並指將繼續通過再融資操作提供充足的流動性。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）於其後的新聞發佈會指經濟出現部分復甦，但仍遠低於危機前水平，並準備採取一切必要措施。歐羅/美元雖然短線上漲近40點，但其後受美匯指數走強拖累，再度回調至1.1380水平。

除此之外，市埸對達成7500億歐羅規模的經濟刺激方案普遍偏向樂觀，雖然27國歐盟領尋人於上周五（7月17日）開始的歐盟峰會仍未就復甦方案達成一致意見，但歐盟各國於今日（7月20日）宣佈將峰會延長至第四天的消息再度重燃市埸對方案達成的期望。歐羅/美元今日進一步升至1.1465，創自3月9日以來的逾3個月新高。

技術分析方面，歐羅/美元於7月1日跌至1.1182後輾轉回升，於日線圖形成上升通道。其後歐羅/美元企穩於上升趨勢線之上並拾級而上，匯價由7月10日至7月17日為止的6個交易日內錄得5日上升，並逐漸逼近3月9日高位1.1493。若短期內歐羅/美元繼續企穩於上升支持線1.1340及1.1410之上，或有機會進一步突破3月9日高位1.1493並上探1.1500關口，甚至在中長期內進一步上望1.1800附近水平。

交易策略方面，早前於7月13日所定的歐羅/美元買盤已取消。短期內待歐羅/美元下跌至1.1340-1.1355區域買入，上望1.1490，跌穿1.1300止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供