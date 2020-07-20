國際財經

美國國會本周開始討論新一輪刺激經濟法案，成為市場關注焦點，惟歐盟在復甦基金和財政預算上存在爭議及分歧，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6233點，跌56點或0.9%；德國DAX指數報12833點，挫85點或0.66%；法國CAC 40指數報5015點，下滑54點或1.07%；意大利富時MIB指數報20228點，跌190點或0.93%。

道指期貨暫報26362點，挫158點。

美國國會將開會討論新一輪刺激經濟措施，涉及範疇或包括即將到期的額外失業救濟措施，以及援助地方政府等議題。不過，共和民主兩黨對新刺激方案存在明顯分歧，可能需要一段時間才能磨合並達成最終方案。

疫情方面，市場人士關注美國新冠病毒確診人數變化，擔心部分州份的經濟活動可能被迫停頓。另外，著名醫學期刊《刺針》將發表新一期刊物，內容可能提及牛津大學及AstraZeneca藥廠研發中的新冠疫苗測試數據，也是受注視的焦點之一。

歐盟27個成員國領袖與歐盟高層自上周五開始，召開會議討論復甦基金與下一份預算。不過，各方在3日會議後仍存在明顯分歧。德國總理默克爾承認，各方可能無法達成協議。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)促請歐盟27國領袖，努力在峰會最後一刻，就復甦基金和財政預算達成協議，完成「不可能的任務」(mission impossible)。歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)認為，歐盟領袖不應以不惜代價的態度，盡快同意財政刺激方案，而是應採納進取的方案以求達致共識。

新冠病毒新增病例急升，恐削弱燃料需求，同時主要原油生產國準備增加產量，油價跌逾1%。紐約原油期貨現時每桶報40.17美元，跌0.42美元或1.03%；倫敦布蘭特期油報42.69美元，跌0.45美元或1.04%。