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今日 12:03 國際財經

全球外勞料因疫情向母國滙款削25%

國際金融協會(IIF)預測，今年面向除中國以外新興市場國家的滙款額預計為2230億美元，按年減少24.9%，跌幅將大大超過全球金融危機後的減少5.9%。

IIF指出，這是因為在美國、歐洲及中東等地打工的外籍人員大多從事餐飲、零售及觀光行業，受疫情影響，很多打工者都失去了工作。

菲律賓目前有大約1000萬人國外工作，該國勞工部部長稱，有40萬出國打工人員已因疫情失去工作；央行預計，今年的海外滙款額將按年跌5%，拉低國內生產總值(GDP)0.4個百分點。

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