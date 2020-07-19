國際財經

美國藍籌業績期進入高峰前夕，有投資界人士估計，細價股可能受業績消息拖累而受壓，帶來趁低吸納的機會。

美國上周揭開業績期，市場焦點集中於大藍籌的業績消息，和管理層對新冠疫情的評估，以及對經營前景的看法。不過，細價股的情況也值得留意。

Wells Fargo Asset Management高級策略師Brian Jacobsen表示，投資界對細價股的感覺，有如電影《活死人之夜》(Night of the Living Dead)主角的恐懼，擔心疫情導致部分企業申請破產保護，投資一夜之間化為烏有，令到細價股股價表現今年遠落後於大市。以反映細價股表現的Russell 2000指數為例，今年以來累計下跌12%，標普500指數同期跌少於1%。

Jacobsen表示，未來數周的業績期消息，可能成為細價股另一個負面因素，季度利潤可能出現逾90%的按年跌幅，成為2008年第四季以來最差季績。

Kayne Anderson Rudnick基金經理Jon Christensen表示，美國部分地區的確診人數上升，進一步打擊市場對經濟復甦的揣測。疫情對中小型企業特別不利，因為眾多中小企的業務側重本地消費。

不過，部分中小企受疫情的打擊並不大，股價卻跟隨其他中小企下滑，反而造就吸納優勢潛力股票的機會。他舉例說，日間託兒中心經營商Bright Horizons Family Solutions，今年以來股價累計跌逾21%，但即使民眾未來一段時間要留在家中工作，這間公司的業務相信仍會受惠。

Intrepid Capital基金經理Joe Van Cavage也有同類看法。他看好折扣零售商Burlington Stores與Ollie’s Bargain Outlet，因為在經濟欠佳下，消費者預料會轉為追逐價廉物美的貨品。

眾少中小企公布業績預測後，市況預料相當反覆。不過，專業投資者也要在眾多中小企之中，尋找具吸引力的投資對象，同樣會有利一些中小企的股價表現。