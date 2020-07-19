國際財經

歐盟領袖峰會周日繼續開會，討論復甦基金與財政預算議題。匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)批評荷蘭首相呂特(Mark Rutte)，稱他要為歐盟峰會陷入僵局負責。

歐爾班指出，呂特對匈牙利及他本人作出嚴厲攻擊，似乎感到十分憎惡。呂特辦公室未有回應傳媒相關查詢。

立場右傾的歐爾班被批評在國內進行獨裁統治，壓制傳媒及言論自由。包括芬蘭在內的部分歐盟成員，要求復甦基金向成員撥款的準則要與民主體制掛鈎。歐爾班已經表明，反對有關掛鈎的構思。