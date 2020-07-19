國際財經

美股三大指數上周個別發展，道指與標指連升3周，納指則由於科技股受壓而回落。市場人士預期，本周焦點仍然集中於藍籌業績消息，美國國會開始討論新一輪刺激經濟法案，也成為另一個關注焦點。

回顧上周，道指升2.3%，標指漲1.2%，納指則滑落1.1%。納指近期跑贏大市，但上周未能同步上升，市場人士擔心是否大市見頂先兆。

BTIG股票業務主管Julian Emanuel相信，納指處於技術調整期，表現將變得反覆。展望本周，多間科技巨擘包括特斯拉、微軟與Twitter將公布季績，勢必對納指有指標作用。

納指處於調整期 關注微軟等業績

周一公布業績的公司包括國際商業機器(IBM)，同日公布業績的藍籌還有油田服務商哈利伯頓(Halliburton)；周二公布業績的科技巨擘有得州儀器，其他藍籌包括可口可樂、洛歇馬丁、CIT金融、瑞銀和聯合航空；周三，科技股有微軟，其他有特斯拉、CSX運輸、惠而浦、Biogen、Nasdaq、Baker Hughes、Equifax等；周四公布業績的藍籌較多元化，包括美國電話電報(AT&T)、英特爾、Twitter、黑石、陶氏、聯合太平洋運輸、美國航空、美泰、金百利克拉克紙品、E-Trade、Freeport-McMoRan礦務、聯合利華、戴姆勒汽車、羅氏藥廠等；周五公布業績的企業數目較少，較觸目的包括美國運通、Verizon、霍尼韋爾、舒倫伯格等。

另一方面，美國國會將開會討論新一輪刺激經濟措施，涉及範疇或包括即將到期的額外失業救濟措施，以及援助地方政府等議題。不過，共和民主兩黨對新刺激方案存在明顯分歧，可能需要一段時間才能磨合並達成最終方案。

Cornerstone Macro的Andy Laperriere預期，新救市措施最終可能涉及1.5萬億美元的開支，金額較原先估計為高；如果商討時間持續太久，可能打擊市場樂觀情緒。

富國利率政策總監Michael Schumacher相信，救市措施談判進度也會影響債市表現。

至於本周公布的美國經濟數據，較受觸目包括周三的二手房屋銷售、周四的上周首次申領失業救濟人數，以及周五的新屋銷售數據。

同時，市場人士也關注美國新冠病毒確診人數變化，擔心部分州份的經濟活動可能被迫停頓。另外，著名醫學期刊《刺針》將於周一發表新一期刊物，內容可能提及牛津大學及AstraZeneca藥廠研發中的新冠疫苗測試數據，也是受注視的焦點之一。