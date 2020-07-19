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博爾索納羅:封城措施令國內經濟窒息

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外電報道，在月初確診感染新型肺炎的巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)表示，因應疫情而實施的封城措施會令國內經濟「窒息」，形容民眾失去就業與薪酬都會「死亡」。

博爾索納羅在總統官邸與支持者會面，全程有佩戴口罩，亦有與其他人保持一定距離。博爾索納羅表示自己感覺良好，再次強調自己是羥氯喹抗擊新型冠狀病毒的活生生例子。

巴西本年度的經濟估計會因應疫情萎縮6.4%。

據約翰霍普金斯大學統計，巴西累計確診個案已超越207萬宗，僅次美國，累計死亡個案增至逾7.8萬宗。

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