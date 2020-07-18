國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，美國聯邦貿易委員會(FTC)考慮要求Facebook(fb)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)與營運總監桑德伯格(Sheryl Sandberg)提供書面證詞，作為其調查fb有否非法壟斷操作的一部分。

根據報道，部分fb高層準備書面證詞，但部分則有保留。

FTC拒評上述消息。

fb回應稱，期望與其他科技行業主事人本月較後時間在國會作證，分享對於競爭環境的看法，也會向執法機關證明，集團的創新意念對消費者是有利的。