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終審法院海外法官:是否續來港服務視乎司法獨立及法治

香港終審法院非常任法官韋彥德罕有開腔，稱英國最高法院法官能否繼續在本港擔任法官，視乎本港有否司法獨立及法治。來自英國的兩個香港終審法院非常任法官席位，今年只剩下一個，暫未獲編排審理香港案件。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25123，較港高33點；騰訊(00700)高近0.6%。

￭ 夜市期指收報25159點，較昨日恒指收市高水70點。

￭ 軟銀再售阿里巴巴(09988)持股，涉22億美元。

￭ 利福國際(01212)料半年按年轉蝕2.8億元。

￭ 建行(00939)以自有資金40.2億人民幣，向子公司建信信托增資。

￭ 東航(00670)料上半年業績受疫情重大不利。

￭ 透雲科技(01332)配股集資2000萬元。

￭ 中譽(00985)獲主席提要約全購。

美國單日新增確診逾7.7萬宗 創紀錄新高



約翰霍普金斯大學統計，美國單日新增確診77255宗，創紀錄新高。世衞則統計，全球單日新增逾23.77萬人確診，也創新高。白宮首席傳染病專家福西認為，美國已受疫情重創，重啟經濟同時須更有力控制病毒。

美國三藩市暫停重啟經濟 關閉寫字樓商場



美國三藩市市長London Breed宣布，因應疫情無限期暫停經濟重啟，室內商場與非必須寫字樓將關閉。此外，加州州長紐瑟姆宣布，學校可以有條件在9月重開，強制學生戴口罩。

貝南奇耶倫促推更多刺激措施 控制孳息曲線



美國聯儲局兩名前主席貝南奇與耶倫，敦促國會通過更多刺激經濟法案，又認為聯儲局宜控制孳息曲線。

美股窄幅個別發展 Netflix收市挫逾6%



美國消費數據遜預期，加上Netflix預告第三季上客數字不達標，有損大市氣氛。美股三大指數窄位反覆，道指早段漲73點後即回軟，最多挫114點，收市仍跌62點或0.23%；納指和標指初段曾分別回吐0.31%和0.50%，收市同告反升0.28%。Netflix挫6.52%，亞馬遜滑落1.26%；摩通、高盛、美國運通都跌逾1。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根大學7月消費信心指數初值跌至73.2，預期升到79。新屋動工6月升17.3%，符預期；建築批增2.1%，遜預期。

￭ 市場期望歐盟領袖開會後達成7500億歐羅經濟復甦方案，美市尾段歐羅兌美元升0.47%。美滙指數跌0.41%，兌日圓下滑0.30%。

￭ 紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1810美元。

￭ 紐約期油收市反覆回落0.4%，布蘭特期油跌0.6%。

￭ 英國、德國股市分別收升0.63%、0.35%，法國跌0.31%。

￭ 美軍尼米茲號、列根號航母重返南海，半個月內在南海二度演練。