國際財經

新冠病毒疫情惡化，市場憧憬多國將推出更多刺激經濟措施，加上美國民主黨總統提名人拜登當選可能性升溫，避險資金流入金市，國際金價周五升勢持續，為連續第6周造好。

紐約期金收市升9.7美元或0.5%，每盎斯報1810美元，本周累計升0.5%。現貨金升14美元或0.8%，每盎斯報1811.17美元，本周累計升0.7%。

OANDA高級策略師Ed Moya表示，全球確診人數持續增加，投資者估計各國將推出更多刺激經濟措施，支持金價高位徘徊。