國際財經

美國消費數據遜預期，加上串流巨頭Netflix預告第三季上客不達標令股價大挫，有損大市氣氛。美股三大指數周五窄位反覆，道指高開後輾轉向下，曾跌114點，全日低見26619點，收市仍偏軟；標指與納指則向好。歐股普遍造好，紐約期金繼續在高位徘徊。

消費信心指數驟降

美國7月份密歇根大學消費信心指數初值，從78.1跌至73.2，扭轉6月的漲勢，分析師本來預期指數會輕微上升到79，意味疫情惡化令之前經濟重開帶來的樂觀情緒幾乎消失，市場憧憬華府再推出刺激經濟措施。約翰霍普金斯大學統計，美國單日新增確診77255宗新冠病例，創下紀錄新高。

道指早段曾漲73點，盤中高見26808點，收市倒跌62點或0.23%，報26671點；納指和標指初段曾跌0.31%和0.50%，收市同告反彈0.28%，分別報3224點和10503點。業績失色的Netflix股價收市挫6.52%；亞馬遜滑落1.26%；Facebook與Alphabet也偏軟；思科則抽高2.12%，為表現最強的道指成份股，英特爾都攀升1.45%。金融股表現疲弱，摩根大通下挫1.85%，為表現最差的道指成份股，高盛倒退1.52%，美國運通都跌1.18%。

本周累計，道指仍上漲2.3%，為連續第3周造好；標指本周上揚1.2%，同樣為連升3周；納指本周滑落1.1%。

歐股普遍造好，Stoxx 600指數升0.16%，汽車股表現最亮麗，三大股市中，英股和德股分別升0.63%和0.35%，法股偏軟，收跌0.31%。多個亞洲股市報捷，MSCI亞太指數(不計日本)升0.7%。日股受投資者獲利回吐影響，逆勢低收0.32%。

憧憬歐盟達成經濟復甦方案

歐盟領袖周五開會討論總值7500億歐羅(約6.65萬億港元)的經濟復甦方案，市場期望與會領袖能夠達成共識，刺激歐羅向上，美市尾段兌美元升0.47%，報1.1439美元；美元相對疲弱，兌一籃子主要貨幣的美滙指數跌0.41%，報95.96；兌日圓下滑0.30%，報106.95日圓。英鎊升0.14%，報1.2571美元。

疫情反彈，加上中美關係惡化，金價繼續獲得避險資金支持，紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1810美元，本周累計上漲近0.5%，為連續第六周向上。

各地疫情反彈勢將打擊石油需求，加上石油出口國組織及俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)準備由8月起縮細減產規模，市場更加憂慮需求前景。布蘭特期油收市跌0.6%，每桶報43.13美元；紐約期油反覆回落0.4%，每桶收報40.59美元。分析師預期，在沒有特別利好消息刺激下，油價短期將在40至45美元之間窄幅徘徊。

其他數據方面，美國新屋動工在6月上升17.3%，是2016年10月以來最大的按月升幅，報118.6萬間，符合市場預期。預示未來建築量的建築批則增加2.1%，至124萬宗，較市場預期的130萬宗為少。