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今日 18:39 國際財經

歐股中段個別走 聚焦歐盟復甦基金

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新冠病毒疫情持續反彈，惟市場憧憬歐盟復甦基金達共識，以及美國推出新一輪刺激方案，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報6276點，升25點或0.41%；德國DAX指數報12927點，上揚52點或0.41%；法國CAC 40指數報5070點，跌15點或0.3%；意大利富時MIB指數報20348點，下滑7點或0.04%。

道指期貨暫報26592點，升39點。

歐盟領袖稍後將舉行峰會，討論設立7500億歐羅復甦基金與下一份財政預算。路透引述克羅地亞總理Andrej Plenkovic稱，如果可以在會上達成協議，將是很美好的事，但不確定可以成事。

美國新型冠狀病毒確診個案新增逾7.4萬人確診，再創單日新高。不過，美國民主黨控制的國會眾議院，與共和黨主導的參議院正商討新一份抗疫紓困法案。眾議院議長佩洛西表示，新法案涉及的資金至少為1.3萬億美元。

數據方面，歐羅區6月消費物價調和指數(HICP)按月及按年均升0.3%，符合市場預期。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報40.37美元，跌0.38美元或0.93%；倫敦布蘭特期油報42.95美元，跌0.42美元或0.97%。

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