國際財經 即巿股評

美國持續推行量化寬鬆政策，美滙指數於近一個月以來顯著回調，直至上周為止已錄得三周連續下跌。倫敦金受美滙指數走弱、新冠肺炎疫情二次爆發等因素支撐，金價直至上周亦已連續上升五周，並於7月8日升至近9年新高1817.87美元，上升幅度達140美元。

不過，倫敦金自創下近9年新高後升勢開始乏力，本周金價基本上皆於1800至1820美元區域波動。另外，周四（7月16日）公布的美國6月零售銷售按月上升7.5%，雖然遠低於前值17.7%，但仍高於市埸預期上升5%。倫敦金於當日曾自1813美元附近水平大跌近20美元至1794.83美元，今日（7月17日）金價則維持於1795至1803美元之間波動。

技術分析方面，倫敦金自6月5日跌至1個半月新低1670.95美元後短暫見底並重展升浪，形成新的上升通道，直至上周為止金價已連升五周。不過，月線圖RSI顯示金價嚴重超買，而金價於7月8日進一步突破1800美元關口至近9年新高1817.87美元後升勢有所放緩，目前更有輕微跌穿上升通道的跡象，因此需小心金價有進一步調整的可能性。短期內若金價繼續受制於1822美元阻力（由5月18日高位1765.22美元至6月5日低位1670.95美元下跌浪的161.8%斐波那契投射水平）之下並跌穿短期支持1790美元的話，後市或會大幅回落至1780/82甚至1760附近水平。

交易策略方面，早前於7月9日所定的倫敦金沽盤已取消。短期內待倫敦金回升至1814-1816美元區域沽出，下望1798美元，升穿1820美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供