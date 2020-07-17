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今日 15:50 國際財經

愛立信第二季核心獲利勝預期

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瑞典電訊設備製造商愛立信(Ericsson)公布季度核心獲利優於市場預期，得益於電訊設備銷售的利潤率上升。該公司維持2020年及2022年財務目標不變。

愛立信第二季經調整季度營業利潤增至45億元(瑞典克朗‧下同)，優於市場預期的33.6億元，上年同期為39億元。

總體營收上升1%至556億元。

愛立信行政總裁鮑毅康(Borje Ekholm)表示，一些客戶正在加快投資，其他客戶則暫時觀望，以當前的能見度來看，維持2020和2022年的集團目標。

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