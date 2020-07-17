國際財經

環球多國的新冠病毒疫情持續反彈，投資者恐對經濟將受更大衝擊，但市場憧憬歐盟復甦基金達共識，以及美國推出新一輪刺激方案，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報6257點，升7點或0.11%；德國DAX指數報12921點，上揚46點或0.36%；法國CAC 40指數報5081點，跌3點或0.07%；意大利富時MIB指數報20328點，下滑27點或0.13%。

道指期貨暫報26570點，升17點。

在美國，新型冠狀病毒確診個案再創單日新高，單日新增逾7.4萬人確診。單在過去一周，美國最少有10個州份先後破單日死亡人數紀錄，包括阿拉巴馬州、得州和俄勒岡州等。

歐盟領袖稍後將舉行峰會，討論設立7500億歐羅復甦基金與下一份財政預算。路透引述克羅地亞總理Andrej Plenkovic稱，如果可以在會上達成協議，將是很美好的事，但不確定可以成事。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周減少1萬人，報130萬，多於市場預期，反映勞工市場的復甦速度隨着疫情惡化而減慢。紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國經濟可能需要一段長時間，才可以從新冠肺炎大流行的衝擊中復原，在此之前並非調高利率的合適時間。

不過，美國民主黨控制的國會眾議院，與共和黨主導的參議院正商討新一份抗疫紓困法案。眾議院議長佩洛西表示，新法案涉及的資金至少為1.3萬億美元。

油市方面，石油出口國組織與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)同意從8月起，把減產幅度由目前的每天970萬桶，縮減至770萬桶，直到12月再作檢討。

OPEC+決定調高出口數量，加上美國新冠病毒確診人數依然高企，拖累油價走低。紐約原油期貨現時每桶報40.40美元，跌0.35美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報42.97美元，跌0.4美元或0.92%。