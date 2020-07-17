紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)宣布一項投資計劃，將撥款7.5億美元(約58.5億港元)建設充電站和其他電動汽車基礎設施，作為該州削減碳排放的長期目標的一部分。
根據計劃，紐約州將在2025年底前建設超過5萬個充電站，預算上限為7.01億美元(約54.68億港元)，由州投資機構擁有的公用事業公司提供資金。
此外，紐約州還將從2017年福士汽車為「排放門」支付的和解金中撥款4880萬美元(約3.81億港元)，以資助電動校車和公交車，以及充電站。
今日 11:56 國際財經
紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)宣布一項投資計劃，將撥款7.5億美元(約58.5億港元)建設充電站和其他電動汽車基礎設施，作為該州削減碳排放的長期目標的一部分。
根據計劃，紐約州將在2025年底前建設超過5萬個充電站，預算上限為7.01億美元(約54.68億港元)，由州投資機構擁有的公用事業公司提供資金。
此外，紐約州還將從2017年福士汽車為「排放門」支付的和解金中撥款4880萬美元(約3.81億港元)，以資助電動校車和公交車，以及充電站。
|下一篇：
|中國擬8月上旬前展開首次火星探測任務
|上一篇：
|【異動板塊】軍工股普漲中船曾飆9% 中美關係續緊張