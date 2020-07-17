國際財經

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)宣布一項投資計劃，將撥款7.5億美元(約58.5億港元)建設充電站和其他電動汽車基礎設施，作為該州削減碳排放的長期目標的一部分。

根據計劃，紐約州將在2025年底前建設超過5萬個充電站，預算上限為7.01億美元(約54.68億港元)，由州投資機構擁有的公用事業公司提供資金。

此外，紐約州還將從2017年福士汽車為「排放門」支付的和解金中撥款4880萬美元(約3.81億港元)，以資助電動校車和公交車，以及充電站。