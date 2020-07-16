國際財經

美國首次申領失業救濟人數多於預期，加上市場擔心疫情反彈會損害經濟，周四美股受壓，道指曾跌280點，全日低見26590點，扭轉此前連升4天的強勢；科技股表現較差，拖累納指一度挫1.76%，盤中低位觸及10364點。

科技巨企微軟股價收市滑落1.98%，蘋果都回吐1.23%；波音下插4.88%，為表現最差的道指成份股，齊拖累道指收市跌135點或0.50%，報26734點；道指早段一度倒升9點，高見26879點。標指及納指收市分別倒退0.34%及0.73%，報3215點和10473點。

波音收市挫4.88%

其他科技股方面，收市後公布業績的Netflix股價一度滑落3.61%，但收市倒彈0.79%；亞馬遜盤中也曾下挫3.01%，收市縮窄跌幅至0.30%；Facebook、Alphabet跌後也回穩。

歐股偏軟，英股下挫0.67%；法德股市皆低收約0.4%。

美國勞工部公布，首次申領失業救濟人數上周減少1萬人，報130萬，多於市場預期的125萬人，反映勞工市場的復甦速度隨着疫情惡化而減慢。同期持續申領救濟人數達到1733.8萬人，勝預期的1750萬人，較前周的1806.2萬人減少。

美滙反覆回升 油金受壓

美元反覆回升，美滙指數尾段上揚0.26%，報96.33；美元兌歐羅跌0.28%，報1.1380美元；兌日圓則較強，升0.33%，報107.29日圓。

金價受壓，紐約8月期金收市跌13.5美元或0.7%，每盎斯報1800.3美元，是7月9日以來最大單日跌幅。

石油出口國組織與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)同意從8月起，把減產幅度由目前的每天970萬桶，縮減至770萬桶，直到12月再作檢討。消息導致油價下跌，紐約期油收市跌45美仙或1.1%，每桶報40.75美元。倫敦布蘭特期油收市跌42美仙或1%，每桶報43.37美元。

其他數據方面，美國商務部公布，受惠經濟重開，零售銷售繼5月大升18.2%後，6月再增7.5%，升幅高於市場估計的5%，不過隨着疫情反彈令多個州重啟限制措施，漲勢恐無法持續。

費城聯儲銀行的製造業指數在6月升至27.5的水平後，7月回落至24.1，仍高於市場估計的18.1，數字高於零反映行業有增長。全國房屋建築商協會(NAHB)的建築商信心指數在7月跳升14點，報72。