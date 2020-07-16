國際財經 即巿股評

加拿大央行於周三（7月15日）宣布維持隔夜貸款利率於0.25%不變，以及每周至少50億加元的購債規模。同時加拿大央行表示經濟可能已經於4月份觸底，但2022年之前不太可能恢復到新冠肺炎疫情之前的水平。美元/加元短線反應不大，但其後大幅下跌60點至1.3502水平，險守1.3500關口。

事實上，加拿大的經濟數據表現良好，為加元帶來上升動力。上周五（7月10日）公布的加拿大就業人數增加95.29萬人，高於市埸預期增加70萬人。另外，美國能源信息署（EIA）於周三公布的上周原油庫存大減749.3萬桶，與市埸預期減少8.8萬桶大相逕庭，該消息推動油價上漲並加劇美元/加元跌勢。

今日（7月16日）美元/加元多番測試1.3500關口並一度輕微跌穿1.3500至1.3499，但最終企穩反彈至1.3520附近。市埸應留意今晚20:30將會公佈美國6月零售銷售數據，若數據優於預期，或可推動美元/加元進一步反彈，否則小心匯價將再度跌穿1.3500關口。

技術分析方面，美元/加元自6月10日跌至三個月新低1.3313後大幅反彈，其後匯價輾轉上升至1.3713，並於觸及長期下降趨勢線後再度展開回調。不過，美元/加元多次下探1.3500關口均受到強勁支持，若短期內美元/加元能企穩於1.3500之上的話，後市或可再次挑戰1.3700阻力位置。

交易策略方面，我們根據7月10日策略已於1.3510買入美元/加元（上望1.3700，跌穿1.3450止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供