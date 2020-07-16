國際財經

南韓央行維持指標利率於0.5厘不變，並預測今年國內生產總值(GDP)可能會遜於預估的0.2%跌幅。

該央行在政策聲明中稱，由於出口和消費復甦勢頭緩慢，經濟可能比預期的還要疲弱，今年GDP可能低於5月時預期的下跌0.2%。該行又預計，今年的通脹將略高於零。

央行行長李柱烈表示，央行5月一度認為新冠疫情會在下半年趨穩，但直到目前，疫情仍在蔓延，且出口恢復緩慢，經濟持續受到影響。

他希望，政府第三期補充預算能將GDP拉高0.1至0.2個百分點。