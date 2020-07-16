國際財經

新冠病毒疫苗測試結果正面，投資者亦憧憬美國稍後或再有新刺激方案出台，惟中美緊張局勢惡化，以及美國疫情持續反彈恐對經濟構成更大衝擊，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6272點，跌19點或0.32%；德國DAX指數報12886點，跌44點或0.34%；法國CAC 40指數報5085點，跌23點或0.47%；意大利富時MIB指數報20348點，升67點或0.33%。

道指期貨暫報26558點，跌207點。

環球新冠病毒疫情依然嚴峻，但美國生化科技公司莫德納(Moderna)研發的新冠肺炎疫苗，在所有45位臨床試驗者身上產生免疫反應，令市場振奮。

美國經濟方面，美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，稱7月初幾乎所有轄區的經濟活動都出現回升，但表現仍遠遜新冠肺炎疫情爆發前的水平。

油市方面，石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)同意8月調低減產幅度，因為全球經濟正從新冠肺炎大流行衝擊中復原，但警告若疫情第二波大爆發，可能會影響油市恢復供求平衡。

投資者擔心美國再推封鎖措施控制疫情，加上OPEC+降原油減幅，令剛有起色的原油需求受壓。油價走低，紐約原油期貨現時每桶報40.93美元，跌0.27美元或0.68%；倫敦布蘭特期油報43.62美元，跌0.17美元或0.39%。