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今日 14:42 國際財經

亞股走軟 日股低收175點

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美國新冠病毒確診人數持續上揚，抵消疫苗研究有正面進展的利好消息，亞太區股市低收。

日本股市走軟，日經平均指數收報22770點，跌175點或0.76%。

南韓央行維持指標利率0.5厘不變，符合預期。當地股市下跌，韓國首爾綜合指數收報2183點，跌18點或0.82%。

澳洲失業率升至22年高位，當地股市受壓，澳洲普通股指數收報6123點，跌37點或0.61%。

根據澳洲統計局的數據，澳洲6月失業率從5月的7.1%升至7.4%，為1998年11月以來最高。

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