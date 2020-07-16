 
熱門：

今日 11:46 中國財經 國際財經

抗衡制裁 字節跳動擬大增中國業務

放大圖片

外媒引述來自字節跳動投資者的消息報道，TikTok面臨被美國禁止的威脅，其母公司字節跳動已向部分投資者表明，計劃更專注在中國市場的增長，透過拓展新領域及開發新應用程序，大幅擴大其中國業務。

字節跳動旗下TikTok雖面臨愈來愈大的國際壓力，但其中國業務發展理想。消息指出，字節跳動首季的廣告收入逾400億元人民幣。

據了解字節跳動創辦人兼CEO張一鳴想法的知情人士透露，張一鳴現不太可能考慮出售TikTok，他仍決心發展為全球公司，而出售TikTok亦會帶來實際問題，包括外部人士可以訪問字節跳動的電腦代碼及其內容推薦引擎；另張亦不願放棄TikTok的價值，因這是經過長期努力發展出來的業務。

有字節跳動的投資者稱，在幾周前，字節跳動股票在二級市場的估值逾1200億美元(約9360億港元)，遠高於上一輪融資時的750億美元(約5850億港元)。不過，投資者正考慮美國禁令的影響；部分人士計算，其預計在2022年IPO，估值或因禁令而減少30%。

TikTok在美國的日活用戶約5000萬，美國若落實封殺，將嚴重打擊其收入。據測算，TikTok今年有近半數收入來自美國，預計介乎10億至14億美元(約78億至109.2億港元)，高於去年2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)的全球收入。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads