國際財經

美國個人電腦製造商戴爾科技(Dell Technologies)公布，考慮分拆其持有81%雲端軟件商VMware的可能性，但預期即使決定分拆，時間也不會早於明年9月。

戴爾指，有關評估屬於初步階段。VMware稱，已經成立特別委員會就分拆與戴爾商討，並指分拆將讓公司資本架構更趨簡化。

戴爾稱，若落實分拆，VMware將向現有股東派發特別現金股息；兩間公司可能要就知識產權等安排達成協議，考慮方案包括維持現狀不變。

消息公布後，戴爾股價在市後時段升8%，VMware則升5%。