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今日 08:37 國際財經

聯儲局前主席促國會撥款 支持地方政府

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美國聯儲局前主席貝南奇(Ben Bernanke)認為，美國國會應該通過撥款支持地方政府的紓困法案。

他在《紐約時報》撰文稱，如果國會不對地方政府作出支持，將是2009年代大衰退以來犯下的最嚴重錯誤。

於2009年代大衰退時期出任聯儲局主席的貝南奇解釋，地方政府為了防疫而支出大增，但經濟欠佳導致稅收大減，若得不到援助，將被迫進一步減少服務及裁減僱員。自2月以來，地方政府已經裁減150萬個職位。

他表示，2009年救市措施沒有做到保護地方政府職位的工作，削弱了當年救市措施的成效。

 

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