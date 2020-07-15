今日 06:36
國際財經
美國鋁業公布，第二季錄得虧損1.97億美元，去年同期獲利8000萬美元；每股經調整後虧損為 2美仙，分析員預測是虧損0.45美元。
期內，季度收入為21.5億美元，按年跌10%，優於預期的21.1億美元。
特朗普簽法案 撤港特殊待遇
今日信報
深圳8招遏炒樓 置業須落戶3年
中美博弈存變數 板塊升跌藉口多
陸文
｜
今日信報
資金市波濤現 強勢股回調速
41宗本地感染單日新高 確診者捐血已輸病…
紀曉風
｜
今日信報
【私銀觀】一面防疫 一面搵銀
陸庭龍
｜
財富管理
Covid-19: A hesitant first step toward solving a global mystery
Frank Ching｜ EJ Insight
按摩愈按愈傷？（上）
何應輝脊醫｜ 信健康
小米全球發布會推一系列新產品
中國財經 ｜ 昨日 21:50
港大4.6億再購翰林峰商場一樓
地產新聞 ｜ 昨日 19:43
莫乃光不尋連任 本報撰文:仗打過 路跑盡 道已守
時事脈搏 ｜ 昨日 22:10
科技股滑落拖累 道指蒸發400點升幅
國際財經 ｜ 今日 00:20
警承認7.21曾派便衣警到人群集結地方
時事脈搏 ｜ 昨日 21:46
美稀土商MP Materials尋求紐約上市
國際財經 ｜ 今日 00:00
交行擬向香港子行增資最多300億
重要通告 ｜ 昨日 21:28
【新股追蹤】嘉興燃氣暗盤升38%
香港財經 ｜ 昨日 20:04
【EJFQ短評】華潤醫療一浪高於一浪 後市料仍可反覆走高
即巿股評 ｜ 昨日 21:46
政府:美行政命令對港金融機構不具法律效力
時事脈搏 ｜ 昨日 20:37
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞