國際財經

美國生化科技公司莫德納(Moderna)研發的新冠肺炎疫苗，在所有45位臨床試驗者身上產生免疫反應，令市場振奮，加上高盛第二季業績理想，推動美股上揚；惟中美緊張局勢惡化，以及美國疫情反彈恐造成更大經濟衝擊，投資者態度仍偏向謹慎，局限美股進一步反彈動力。

道指開市後一度抽高428點，重上27000關，全日高位觸及27071點；其後升幅一度收窄至只有49點，低見26692點；收市仍上揚227點或0.85%，報26870點，為連續第4個交易日造好。標指收市升0.91%，收報3226點，收復年初至今的跌幅。納指升0.59%，收報10550點。小型股指數羅素2000 (Russell 2000)扯升3.5%，為6月初以來最大單日升幅。

亞馬遜續挫2.4%

莫德納股價漲6.9%，高盛升幅1.3%。科技股部分仍有沽壓，亞馬遜挫2.4%，Netflix回吐0.3%。表現最差的道指成份股為醫健保險商UnitedHealth，倒退1.4%。航空相關股份表現較佳，波音上揚4.4%，為升幅最大的道指成份股；雷神都抽高4%。

歐洲方面，泛歐Stoxx 600指數升1.8%，三大股市中法股最強，漲2.0%，英股和德股均進賬1.8%。亞洲大部分股市上揚，MSCI亞太指數(不計日本)升0.55%，日股上揚1.59%。

美國6月份工業生產錄得1959年以來最大單月增幅，升5.4%，高於市場估計的4.3%，而且比5月份的1.4%加快，其中製造業生產大增7.2%，是1946年來最大升幅。不過，第二季工業生產受疫情衝擊勁瀉42.6%，創二次大戰時期以來最大跌幅。紐約聯儲銀行的製造業指數從6月的負0.2改善至7月的正17.2，為今年3月以來首次出現正數，高於分析師估計的8.9。美國6月進口價格按月升1.4%，是2012年3月以來最大漲幅。

6月工業生產勝預期

日本央行周三維持貨幣政策不變；加拿大央行亦宣布保持利率在0.25厘，並估計當地經濟需時兩年才能完全從疫情打擊中恢復過來。

避險意欲轉弱拖累美元跌至一個月低位。美滙指數自6月以來首次失守96水平，最低報95.78，滑落0.49%，尾段仍跌0.21%，報96.06。歐羅升至4個月高位，最高見1.1453美元，尾段報1.1410，微漲0.07%。日圓兌美元升0.29%，報106.92日圓。

紐約8月期金收市微升0.02%，報每盎斯1813.8美元，主要受惠美滙弱勢。

美國原油庫存上周減少750萬桶，遠超市場預期的210萬桶減幅。油價造好，布蘭特期油收市漲2.1%，每桶報43.79美元；紐約期油升2.3%，收報41.2美元。