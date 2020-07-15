國際財經

面對新冠肺炎大流行衝擊，再有美國零售商關閉分店及裁員。百貨業巨擘J.C. Penney公布，將關閉152間分店及裁減1000個職位，以試圖擺脫破產保護。

根據J.C. Penney公布的計劃，被裁減的職位來自企業管理、場地經營、國際業務等部門，認可離職的僱員將獲得遣散費。集團也與業主討論關閉門店事宜。

J.C. Penney在5月申請破產保護，冀透過重整債務及削減分店，以整體出售方式擺脫破產保護。

Calvin Klein母公司PVH，前一天也公布關閉美國部分分店，以及裁減僱員的計劃。