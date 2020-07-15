國際財經

新冠肺炎疫苗傳出佳音，以及美股業績報告勝預期，促使投資者樂觀預期經濟將有望以更快的速度復甦，美股道指周三早段曾重回27000點關口，升超過400點；不過，科技股表現不濟，拖累美股高位滑落，道指中段蒸發近400點升幅，納指轉為下跌。

截至本港時間凌晨約零時13分，道指報26716點，升73點或0.28%；早段曾高見27071點，升幅達到428點。標普500指數現時報3204點，升6點或0.20%；納指報10433點，跌54點或0.52%；稍早前升幅達到1.10%。微軟股價下挫1.43%，在道指成份股中跌幅之大，僅次於醫健保險股UnitedHealth的下跌1.74%。英特爾和蘋果分別回吐0.59%和0.29%。Netflix插水2.41%，Alphabet回落1.13%，亞馬遜倒退0.64%，Facebook跌0.23%。高盛業績後股價暫漲0.86%。航空相關股份表現較佳，雷神抽高3.91%，暫時為表現最強的道指成份股；波音都上揚2.39%。

高盛次季業績勝預期

美國疾控中心(CDC)主管Robert Redfield表示，假如每個人都佩戴口罩，美國的新冠肺炎疫情有望在4至8周內獲得控制，呼籲決策官員應該考慮下令全民佩戴口罩。

根據最新刊載在《新英格蘭醫學期刊》的文章，Moderna的新冠肺炎疫苗早期人體試驗結果顯示，接受測試的 45名患者體內有「強烈的」免疫反應，均產生中和抗體，提高疫苗可望更快問世的希望。

試驗結果也顯示，受測者出現副作用，當中有些人情形比較嚴重。此疫苗將於本月27日進入更大規模的晚期試驗，屆時結果或許將決定Moderna的疫苗是否能獲得美國監管機關批准。

高盛第二季股東應佔盈利增長2%，至22.5億美元；每股盈利6.26美元，多過市場預期，主要受到核心債券交易及包銷業務帶動。