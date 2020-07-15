國際財經

新冠肺炎疫苗傳出佳音，以及美股財報優於預期，促使投資者樂觀預期經濟將有望以更快的速度復甦，美股早段曾重回27000點關口，目前升近300點。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報26917點，升274點或1.03%；標普500指數報3227點，升29點或0.92%；納指報10550點，升61點或0.59%。

美國疾控中心(CDC)主管Robert Redfield表示，假如每個人都佩戴口罩，美國的新冠肺炎疫情有望在4至8周內獲得控制，呼籲決策官員應該考慮下令全民佩戴口罩。

根據最新刊載在《新英格蘭醫學期刊》的文章，Moderna的新冠肺炎疫苗早期人體試驗結果顯示，接受測試的 45名患者體內有「強烈的」免疫反應，均產生中和抗體，提高疫苗可望更快問世的希望。

試驗結果也顯示，受測者出現副作用，當中有些人情形比較嚴重。此疫苗將於本月27日進入更大規模的晚期試驗，屆時結果或許將決定Moderna的疫苗是否能獲得美國監管機關批准。

高盛第二季股東應佔盈利增長2%，至22.5億美元；每股盈利6.26美元，多過市場預期，主要受到核心債券交易及包銷業務帶動。

歐股方面，英國富時100指數報6319點，升140點或2.27%；德國DAX指數報12981點，漲283點或2.23%；法國CAC 40指數報5142點，上揚134點或2.69%；意大利富時MIB指數報20342點，升462點或2.32%。