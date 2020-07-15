國際財經 即巿股評

日本央行於今日（7月15日）宣布維持利率不變，同時表示其短期及長期政策利率應繼續維持於當前或較低水平，日本央行行長黑田東彥亦在下午的新聞發布會上表示可採取包括降息的進一步寬鬆政策。該消息對於美元/日圓的影響不大，但由於美滙指數在歐洲開市後出現急跌，美元/日圓亦跟隨美元弱勢短線急跌近40點，最低見106.86。

事實上，美滙指數上周跌跌不休，曾拖累美元/日圓連跌3日，並於上周五（7月10日）跌至106.61，創自6月24日以來的逾兩周新低。不過，新冠肺炎疫苗的研發有積極進展，投資者風險承受意欲有所回升，美元/日圓在本周初亦重上107水平，周二（7月14日）曾反彈至107.40水平。

市埸應留意周四（7月16日）20:30將會公布美國6月零售銷售數據，屆時或會影響美元/日圓走勢。

技術分析方面，美元/日圓於6月23日跌至106.04後開始展開反彈，再度企穩於106支持之上。其後美元/日圓升至108水平再度受阻，並繼續於106.00至108.00區域波動，於日線圖形成短期下降通道。後市美元/日圓或會沿下降通道再度下探106.50，甚至是106關口。

交易策略方面，短期內待美元/日圓下跌至105.80-106.00區域買入，上望108.00，跌穿105.60止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供